Федоров оголосив про запуск проєкту «Базовий рівень» для постачання безпілотників підрозділам

Міністерство оборони України запускає перший етап проєкту «Базовий рівень» – мінімально гарантований рівень щомісячного забезпечення підрозділів безпілотниками, повідомив 30 червня очільник відомства Михайло Федоров.

«Один із ключових запитів військових – більш рівномірне і прогнозоване укомплектування дронами. Сьогодні забезпечення безпілотниками й технікою між бригадами залишається нерівномірним. Через це бригадам складніше планувати свою роботу та бойові операції. Саме для цього разом з Генеральним штабом запускаємо «Базовий рівень забезпечення», – написав він у телеграмі.

За словами міністра оборони, до першого етапу увійдуть найбільш затребувані типи дронів: FPV (на радіозв’язку й оптоволокні), «мавіки», «бомбери», крила-розвідники і легкі middle-strike.

Далі «Базовий рівень» поступово розширюватимуть на інші категорії озброєння й військової техніки, додав Федоров.

«Підрозділи отримають визначений ресурс, який дасть змогу планувати роботу й бойові операції на кілька місяців уперед. Водночас виробники матимуть прогнозований попит на 6–12 місяців, що допоможе масштабувати виробництво», – зазначив він.

Міністр заявив, що підрозділи матимуть можливість самостійно вибирати запропоновані безпілотники через DOT-Chain, а система формуватиме постачання за прозорими правилами: якщо потрібного типу дрона тимчасово немає в наявності, підрозділ отримає інший із такими ж або схожими характеристиками.

Поставки в межах проєкту розпочнуться вже в липні, уточнив Федоров.

«Це лише перший етап. Далі поступово масштабуватимемо «Базовий рівень забезпечення» не лише на дрони, а й на інші категорії озброєння та військової техніки, щоб цей підхід став новим стандартом забезпечення для Сил оборони», – додав він.

У березні цього року в Міноборони анонсували запуск базового мінімуму забезпечення бригад дронами. «Це дасть змогу бригадам планувати оборону й бути впевненими в ресурсі», – зазначив тоді Федоров. Він також анонсував перегляд цільових показників забезпечення дронами на рік.

Напередодні проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії написав, що російська армія все більше потерпає від українських ударів в оперативному тилу – їхня глибина вже досягає 150 кілометрів і часом перевершує цю дистанцію. Під ударом – шляхи сполучення на окупованій території, особливо на Донбасі та в районі Криму, йдеться в матеріалі.