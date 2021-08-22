МОЗ: в Україні виявили понад тисячу нових випадків COVID-19

В Україні виявили 1 003 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 45 дітей і 17 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За повідомленням, минулої доби шпиталізували 701 людину, 236 – одужали, 25 людей померли.

Протягом доби провели понад 38 тисяч тестувань, зокрема методами ПЛР, ІФА, експрес-тестами.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (153), Дніпропетровській (131), Харківській (77), Одеській (76) і Житомирській (52) областях.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 274 561 людина, 53 457 – померли.