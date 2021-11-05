МОЗ дозволяє випробувати в Україні новітні препарати Pfizer і Merck від COVID-19

У Міністерстві охорони здоровʼя дозволили випробувати в Україні таблетки проти коронавірусної інфекції виробництва компаній Pfizer і Merck, ідеться в наказі МОЗ.

Третю фазу досліджень препарату «Ритонавір» від Pfizer проводитимуть над особами, які контактували з хворими на COVID-19.

Також проведуть випробування пігулок «Молнупіравір», які розробила британська компанія Merck. У дослідженні візьмуть участь дорослі особи, які проживають із хворими на COVID-19.

Фармацевтична компанія Pfizer 5 листопада повідомила про 89-відсоткову ефективність своєї нової пігулки від коронавірусної інфекції під назвою PAXLOVID, повідомляється в пресрелізі компанії. Проміжний аналіз показав зниження ризику госпіталізації або смерті від COVID-19 з будь-якої причини на 89%, якщо таблетка була прийнята впродовж трьох днів після встановлення діагнозу.

Велика Британія 4 листопада стала першою у світі країною, яка схвалила використання препарату проти COVID-19, розробленого американськими корпораціями Merck та Ridgeback Biotherapeutics.

Препарат молнупіравір виробляється в лікарській формі капсули та рекомендований для використання людям у початковій стадії захворювання, до розвитку ускладнень. Він рекомендований, зокрема, людям із групи ризику – тим, хто страждає на хронічні захворювання.