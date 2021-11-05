Pfizer повідомила про високу ефективність своєї нової таблетки від COVID-19

Фармацевтична компанія Pfizer повідомила про 89-відсоткову ефективність своєї нової пігулки від коронавірусної інфекції під назвою PAXLOVID, повідомляється в пресрелізі компанії. Проміжний аналіз показав зниження ризику госпіталізації або смерті від COVID-19 з будь-якої причини на 89%, якщо таблетка була прийнята впродовж трьох днів після встановлення діагнозу.

У дослідженні брали участь 1200 дорослих людей, які мали легку або середню форми COVID-19. У групі з 607 осіб, які вживали препарат, лише шість осіб було госпіталізовано, смертельних наслідків не зафіксовано. Серед тих, хто отримував плацебо, госпіталізували 41 людину з 612, з них згодом померли 10 осіб.

Компанія готує документи до американського Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) для отримання дозволу на використання PAXLOVID.

«Сьогоднішні новини докорінно змінюють правила гри в глобальних зусиллях щодо запобігання руйнівним наслідкам цієї пандемії. Ці дані показують, що наш пероральний противірусний препарат, якщо він буде схвалений або санкціонований регулюючими органами, може врятувати життя пацієнтів, знизити тяжкість інфекцій COVID-19 у дев’яти з десяти госпіталізацій», – сказав виконавчий директор компанії Альберт Бурла.

На початку жовтня американська фармацевтична компанія Merck оголосила про створення таблетки, яка допомагає запобігти розвитку серйозних симптомів та госпіталізації при захворюванні на коронавірусну інфекцію.

У випробуваннях речовини молнупіравір брали участь понад 700 осіб, серед яких були пацієнти групи ризику. За даними компанії, лише 7% тих, хто вживав препарат, потрапляли в реанімацію проти 14% тих, хто не вживав. За словами представників Merck, препарат необхідний на ранній стадії встановлення діагнозу – бажано протягом перших п’яти днів після зараження. Під час досліджень таблетки давали двічі на день. Вони не мали значного ефекту на людей, які отримували препарат на пізніх стадіях хвороби.