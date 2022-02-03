Голова МОЗ «починає візити» в регіони і радить медикам звертатися на «гарячу лінію» у разі недоплат

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко заявляє, що поїде в регіони інспектувати ситуацію в лікарнях.

«Від сьогодні особисто розпочинаю візити у заклади охорони здоров’я в регіонах країни, буду спілкуватися з кожним медпрацівником і головним лікарем. Якщо у вас у закладі інша ситуація, ніж озвучена мною (щодо заробітних плат – ред.), а також якщо ви бажаєте отримати консультацію щодо нагальних питань по заробітній платі, ви можете зателефонувати на нашу «гарячу лінію»: 0 800 60 20 21», – заявив міністр під час брифінгу 3 лютого.

Як нагадав Ляшко, Кабінет міністрів нещодавно ухвалив нові базові оклади для медичних працівників: щонайменше 20 тисяч гривень для лікаря та 13,5 тисяч гривень для медсестри. При цьому він підкреслив, що керівники закладів можуть платити співробітникам більше, «адже лікарні є самостійними підприємствами, які розпоряджаються коштами на власний розсуд».

За словами міністра, нарахування «нових ринкових заробітних плат» медикам у всіх закладах охорони здоров’я за січень «вже відбулося».

«Частина медичних працівників вже отримала і виплати за цими нарахуваннями. Зокрема, заробітну плату на зазначеному рівні отримали медичні працівники закладів охорони здоров’я, які фінансуються за кошторисним принципом із державного бюджету. Також майже 2 мільярди гривень НСЗУ вже перерахувала за січень закладам, які надають первинну медичну допомогу, і НСЗУ почала нараховувати аванс за лютий. Працівники цих закладів вже отримали або найближчими днями отримають обіцяні мінімум 20 тисяч гривень для лікарів і 13,5 тисяч гривень для медичних сестер», – заявив голова МОЗ.

Минулого місяця Ляшко анонсував «покарання» керівників лікарень за недоплати лікарям і медсестрам.

Кабінет міністрів ухвалив постанову про нові базові оклади лікарям та медсестрам 12 січня 2022 року. Документ передбачає зарплати в обсязі щонайменше 20 тисяч для лікарів (окрім інтернів) та 13,5 тисяч для молодших спеціалістів із молодшою освітою.