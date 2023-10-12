МОЗ анонсує перевірку медично-соціальної комісії на Харківщині після звинувачень

Медико-соціальні експертні комісії будуть ліквідовані в 2025 році, заявляє Міністерство охорони здоров’я 12 жовтня.

«У 2025 році МСЕК буде ліквідовано і повністю змінено підходи до проведення експертизи та встановлення інвалідності», – йдеться в повідомленні.

Таким чином відомство прокоментувало випадок із Харківською обласною МСЕК №3, про який днями стало відомо в соцмережах. Як стверджує МОЗ, у комісії пройде перевірка в рамках рішення Ради національної безпеки і оборони.

«Будуть перевірені рішення про встановлення інвалідності. Після результатів перевірки буде не просто проведена оцінка дій Харківської МСЕК, а винесені конкретні рішення і конкретні особи понесуть відповідальність», – стверджує міністерство.

МОЗ додає, що група інвалідності – не «предмет для торгівлі» і встановлюється за чіткими критеріями:

«Кожен, хто отримав поранення, яке призвело до інвалідності, повинен бути впевнений у підтримці держави, а не в знеціненні та приниженні».

У відомстві додали, що військовому, який поскаржився на комісію, встановили 3 групу інвалідності майже рік тому. Після звільнення з лав Збройних сил України на початку серпня 2022 року його документи повторно надійшли до Харківської МСЕК №3.

МОЗ обіцяє перевірити правомірність встановлення групи інвалідності цією комісією і додає, що потрібні документи та медичні висновки вже передали до Центральної МСЕК при міністерстві.

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Днями Фесбук-користувач Дмитро Олійник повідомив, що Харківська МСЕК відмовила в наданні йому 2-ї групи інвалідності після поранення, внаслідок якого втратив частину ноги. Він навів слова голови комісії, за якими він отримав би 2 групу, «якби була ампутація».

Після цього Харківська обласна військова адміністрація оприлюднила коментар Департаменту охорони здоров’я, за яким через цей випадок проводиться внутрішнє розслідування.