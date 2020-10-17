МОЗ: інтерни і студенти самостійно не лікуватимуть хворих на COVID-19

Лікарі-інтерни і студенти старших курсів медичних навчальних закладів у разі залучення до лікування хворих на COVID-19 зможуть працювати виключно під керівництвом кваліфікованих лікарів, заявив під час брифінгу 17 жовтня міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Через напружену ситуацію з госпіталізацією хворих на COVID-19 і значне зростання навантаження на медиків МОЗ розглядає можливість залучення до боротьби з пандемією лікарів-інтернів і студентів 5-6 курсу навчання у вищих навчальних медичних закладах. Водночас брати участь у процесі лікування хворих інтерни та студенти будуть виключно під контролем кваліфікованих лікарів», – наголосив міністр.

В Україні минулої доби зареєстровано рекордну кількість нових випадків COVID-19 – 6410.