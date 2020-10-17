Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
17 жовтня 2020, Київ 15:25
Новини | Коронавірус

МОЗ: інтерни і студенти самостійно не лікуватимуть хворих на COVID-19

«Через напружену ситуацію з госпіталізацією хворих на COVID-19 і значне зростання навантаження на медиків МОЗ розглядає можливість залучення до боротьби з пандемією лікарів-інтернів і студентів 5-6 курсу»

Лікарі-інтерни і студенти старших курсів медичних навчальних закладів у разі залучення до лікування хворих на COVID-19 зможуть працювати виключно під керівництвом кваліфікованих лікарів, заявив під час брифінгу 17 жовтня міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Через напружену ситуацію з госпіталізацією хворих на COVID-19 і значне зростання навантаження на медиків МОЗ розглядає можливість залучення до боротьби з пандемією лікарів-інтернів і студентів 5-6 курсу навчання у вищих навчальних медичних закладах. Водночас брати участь у процесі лікування хворих інтерни та студенти будуть виключно під контролем кваліфікованих лікарів», – наголосив міністр.

В Україні минулої доби зареєстровано рекордну кількість нових випадків COVID-19 – 6410.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG