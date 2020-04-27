У Мукачеві закрили станцію екстреної медичної допомоги через виявлення COVID-19

У Мукачеві на Закарпатті тимчасово закрили станцію екстреної медичної допомоги через виявлення там спалаху коронавірусного захворювання COVID-19, повідомляє Мукачівська міська рада.

«Із 25 працівників, які вже пройшли тестування методом ПЛР, у 16 діагноз підтвердився. Також COVID-19 виявлено у трьох контактних осіб… Працівників швидкої відправлено на самоізоляцію, усі вони пройдуть в найближчі ПЛР-тестування. Всіх працівників буде протестовано методом ПЛР, і до роботи будуть допускатися лише здорові працівники», – йдеться в повідомленні.

Станція швидкої допомоги не працюватиме доти, поки не будуть відомі результати досліджень.

У Міністерстві охорони здоров’я вранці 27 квітня повідомили про збільшення на 392 кількості підтверджених за минулу добу випадків COVID-19 в Україні. Таким чином кількість хворих сягнула 9009.

За даними МОЗ, 220 людей померли (116 чоловіків та 104 жінки), 864 людини одужали, з них 169 медиків.