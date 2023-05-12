Ілон Маск залишить посаду генерального директора Twitter

Власник Twitter, американський мільярдер Ілон Маск вирішив піти з посади генерального директора цієї компанії. Про це він заявив у мікроблозі. Причин, через які він залишає цю посаду, бізнесмен не уточнив.

За словами Маска, він уже знайшов наступницю на цій посаді. Її ім’я він не назвав, додавши, що вона почне працювати приблизно через шість тижнів.

Сам Ілон Маск обійматиме посади голови ради директорів і технічного директора компанії.

Газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела повідомляла, що голова відділу продажу реклами американської медіакорпорації NBCUniversal Лінда Яккаріно веде переговори, щоб стати новим гендиректором Twitter.

Ілон Маск придбав Twitter за 44 мільярди доларів у жовтні минулого року. Він обіцяв радикально перебудувати роботу соціальної мережі, але всі спроби обернулися гучними скандалами, серед яких звільнення співробітників, запровадження платної верифікації користувачів, розблокування акаунту колишнього президента США Дональда Трампа.

Сам мільярдер, який став відомим передусім як голова корпорацій Tesla і SpaceX, пояснює свої кроки прагненням захистити свободу слова.

Наприкінці минулого року Маск обіцяв залишити посаду генерального директора Twitter, коли знайде собі наступника. До цього Маск провів на цю тему опитування, пообіцявши керуватися його результатами. У результаті за його звільнення виступили понад 57 відсотків із 17 мільйонів учасників опитування. Однак не виключено, що серед тих, хто голосував, було багато ботів.