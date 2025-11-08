Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Суспільство

Митниця відновила пропуск транспортних засобів через кордон

Прикордонна служба підтвердила, що отримала від Державної митної служби повідомлення про відновлення функціонування
Прикордонна служба підтвердила, що отримала від Державної митної служби повідомлення про відновлення функціонування

Роботу пунктів пропуску відновили, повідомляє Державна митна служба 8 листопада.

«Відновлено роботу інформаційних систем на кордоні, розпочалося оформлення громадян і транспортних засобів на в’їзд в Україну та на виїзд з України», – йдеться в повідомленні.

Державна прикордонна служба також підтвердила, що отримала від Державної митної служби повідомлення про відновлення функціонування:

«Співробітники митниці здійснюють оформлення транспортних засобів у штатному режимі».

Раніше в суботу Державна прикордонна служба України повідомила про тимчасове припинення пропуску на кордоні. Зупинку пояснили збоєм у роботі бази даних митниці.

«Здають» місцеві або ловлять дрони: як чоловіки тікають з України. Говоримо з ДПСУ та бійцем в СЗЧ
Embed
«Здають» місцеві або ловлять дрони: як чоловіки тікають з України. Говоримо з ДПСУ та бійцем в СЗЧ

No media source currently available

0:00 0:06:04 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG