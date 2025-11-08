Митниця відновила пропуск транспортних засобів через кордон

Роботу пунктів пропуску відновили, повідомляє Державна митна служба 8 листопада.

«Відновлено роботу інформаційних систем на кордоні, розпочалося оформлення громадян і транспортних засобів на в’їзд в Україну та на виїзд з України», – йдеться в повідомленні.

Державна прикордонна служба також підтвердила, що отримала від Державної митної служби повідомлення про відновлення функціонування:

«Співробітники митниці здійснюють оформлення транспортних засобів у штатному режимі».

Раніше в суботу Державна прикордонна служба України повідомила про тимчасове припинення пропуску на кордоні. Зупинку пояснили збоєм у роботі бази даних митниці.