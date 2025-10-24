На Житомирщині на залізничному вокзалі через підрив вибухівки загинули четверо людей, є поранені – поліція

На Житомирщині на залізничному вокзалі через підрив вибухівки загинули четверо людей, ще 12 – поранені, повідомляє пресслужба Національної поліції.

Це сталося 24 жовтня близько 10:50 на пероні в Овручі Коростенського району.



Як попередньо з’ясувала поліція, працівники ДПСУ проводили перевірку документів у пасажирів дизель-потягу – у цей час на пероні один з них дістав вибуховий пристрій, після чого стався вибух.

У результаті цей чоловік, 23-річний житель Харкова, загинув. Також смертельні поранення отримали ще троє жінок віком 29, 58 та 82 років, всі – жительки Коростенщини. Станом на 13:00 відомо про 12 поранених, які перебувають в медичному закладі, додає поліція.

Державна прикордонна служба України уточнює, що через підрив невідомого вибухового пристрою загинула прикордонниця та двоє цивільних, ще двоє військовослужбовців зі складу наряду та десятеро цивільних зазнали поранень.

Попередньо з’ясовано, що чоловік, який здійснював підрив, був жителем Харкова та нещодавно затримувався за спробу порушення державного кордону на західній ділянці держрубежу, зазначають у ДПСУ.



