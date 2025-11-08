Доступність посилання

ДПСУ припинила перетин кордону і пояснила це збоєм у базі

Пункт пропуску на кордоні з Румунією, фото ілюстративне
Пункт пропуску на кордоні з Румунією, фото ілюстративне

Державна прикордонна служба України вдень 8 листопада повідомила про тимчасове припинення пропуску на кордоні.

«Причиною зупинки роботи пунктів пропуску на державному кордоні став збій в роботі бази даних митниці. Відтак оформлення громадян та транспортних засобів на в’їзд в Україну та на виїзд з України тимчасово не здійснюється. Просимо врахувати цю інформацію під час планування своєї подорожі», – йдеться в повідомленні.

У Державній прикордонній службі не уточнюють, коли планують відновити перетин кордону.

