ДПСУ припинила перетин кордону і пояснила це збоєм у базі

Державна прикордонна служба України вдень 8 листопада повідомила про тимчасове припинення пропуску на кордоні.

«Причиною зупинки роботи пунктів пропуску на державному кордоні став збій в роботі бази даних митниці. Відтак оформлення громадян та транспортних засобів на в’їзд в Україну та на виїзд з України тимчасово не здійснюється. Просимо врахувати цю інформацію під час планування своєї подорожі», – йдеться в повідомленні.

У Державній прикордонній службі не уточнюють, коли планують відновити перетин кордону.