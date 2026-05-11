Евакуація з лайнера MV Hondius: у двох людей виявився позитивний тест на хантавірус

У двох людей тест на хантавірус виявився позитивним після евакуації з круїзного лайнера MV Hondius, повідомили представники охорони здоров'я.

У французької пасажирки, евакуйованої з MV Hondius, тест на вірус виявився позитивним, її стан погіршується, повідомила в понеділок міністерка охорони здоров’я Франції Стефані Ріст.

Міністерство охорони здоров’я та соціальних служб США заявило в неділю, що в одного з 17 американців, яких евакуюють, тест на штам вірусу Andes був незначно позитивним, а в другого – легкі симптоми.



За даними іспанської влади, в рамках операції було евакуйовано 94 особи 19 різних національностей – через 41 день після відправлення судна MV Hondius з південної Аргентини та через дев’ять днів після першого позитивного результату тесту на вірусну інфекцію.

Як пише AFP, судно під нідерландським прапором заправиться паливом вранці та, як очікується, вирушить до Нідерландів з приблизно 30 членами екіпажу о 19:00 у понеділок. Серед членів екіпажу є четверо українців, які залишаться у складі екіпажу для забезпечення переходу судна до Нідерландів.

Круїзний лайнер MV Hondius, на якому стався спалах хантавірусу, прибув на іспанський острів Тенеріфе 10 травня. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) та влада Іспанії заявила, що ні в кого на борту судна наразі не спостерігаються симптоми вірусу.

Судно MV Hondius відпливло з Аргентини близько місяця тому, щоб почати подорож через Атлантику. За останніми даними, на судні було виявлено вісім підтверджених та ймовірних випадків зараження хантавірусом, троє людей померли – подружня пара з Нідерландів та громадянин Німеччини.

Раніше ВООЗ не виключила, що на борту MV Hondius могла відбутися передача хантавіруса від людини до людини. Зазвичай цей вірус передається від гризунів, але 5 травня ВООЗ заявила, що в даному випадку він міг поширитися через «дуже близькі контакти» на борту круїзного лайнера. Фахівці наголошують, що така передача є рідкісним явищем та ризик для населення низький.

Існує кілька різновидів хантавірусів. Зараження може спричинити геморагічну лихоманку з нирковим синдромом або хантавірусний кардіопульмональний синдром. Обидва захворювання вважаються небезпечними, вакцини від хантавіруса наразі не існує.