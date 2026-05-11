МЗС: четверо з п’яти українців з екіпажу MV Hondius доправлять лайнер до Нідерландів

Четверо громадян України залишаться у складі екіпажу на борту MV Hondius, на якому виник спалах хантавірусу, для забезпечення переходу судна до Нідерландів.

Як повідомили журналістам у пресслужбі Міністерства закордонних справ України, після прибуття їх планують направити до медичного закладу для проходження карантину. Наразі ознак хвороби у громадян України не зафіксовано.

У МЗС зазначили, що ще один українець має залишити судно в рамках часткової евакуації екіпажу спецрейсом до Нідерландів, консули перебувають з ним на контакті.

Круїзний лайнер MV Hondius, на якому стався спалах хантавірусу, прибув на іспанський острів Тенеріфе 10 травня. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) та влада Іспанії заявила, що ні в кого на борту судна наразі не спостерігаються симптоми вірусу.

Раніше компанія Oceanwide Expeditions, яка є оператором судна MV Hondius, підтвердила наявність п’яти громадян України серед членів екіпажу лайнера.

Судно MV Hondius відпливло з Аргентини близько місяця тому, щоб почати подорож через Атлантику. За останніми даними, на судні було виявлено вісім підтверджених та ймовірних випадків зараження хантавірусом, троє людей померли – подружня пара з Нідерландів та громадянин Німеччини.

Раніше ВООЗ не виключила, що на борту MV Hondius могла відбутися передача хантавіруса від людини до людини. Зазвичай цей вірус передається від гризунів, але 5 травня ВООЗ заявила, що в даному випадку він міг поширитися через «дуже близькі контакти» на борту круїзного лайнера. Фахівці наголошують, що така передача є рідкісним явищем та ризик для населення низький.

Існує кілька різновидів хантавірусів. Зараження може спричинити геморагічну лихоманку з нирковим синдромом або хантавірусний кардіопульмональний синдром. Обидва захворювання вважаються небезпечними, вакцини від хантавіруса наразі не існує.