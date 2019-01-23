Директор-розпорядник МВФ під час зустрічі з Порошенком закликала прискорити реформи  

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лаґард під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком закликала прискорити реформи.

«Я повторила, що МВФ готовий продовжувати підтримувати Україну разом з іншими партнерами в її спробах реформ під лідерством президента Порошенка. Я також наголосила на актуальності для України прискорення реформ і переходу до більш міцного росту, що необхідно для стійкого підвищення рівня життя людей», – цитує Лаґард прес-служба МВФ.

В Адміністрації президента зазначили, що під час зустрічі у швейцарському Давосі Порошенко і Лаґард обговорили перспективи економічного зростання України у 2019 році й висловили «задоволення станом розвитку співпраці Україна – МВФ та початком реалізації нової програми «Стенд-бай».

18 грудня 2018 року посол України у США Валерій Чалий повідомив, що у штаб-квартирі Міжнародного валютного фонду (МВФ) у Вашингтоні затвердили виділення Україні фінансової підтримки для продовження реалізації важливих реформ.

Обсяг нової програми – 3,9 мільярда доларів. Згідно з повідомленням, вона має стати основою для економічної політики уряду в 2019 році – передбачається, що ця політика буде зосереджена на зниженні інфляції та реформах оподаткування, фінансового і енергетичного секторів.

21 грудня Україна отримала перший транш за новою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом обсягом близько 1,4 мільярда доларів.