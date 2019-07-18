МВС: поліція не затримувала пенсіонера за газети з карикатурами на президента, а склала протокол

Поліцейські не затримували пенсіонера в Києві, який роздавав газети з карикатурою на президента Володимира Зеленського, заявив на брифінгу в Києві 18 липня речник Національної поліції Артем Шевченко.

Він заявив, що поліцейські вилучили наклад газет у чоловіка та склали на нього адміністративний протокол, однак не затримували його самого.

«Цей правопорушник роздавав матеріали, а саме газету з кількох шпальт, на першій сторінці якої була карикатура, а після, на другій і третій шпальтах, відомості, які були розцінені поліцейськими як порушення статті 212-10 про неправомірну агітацію», – повідомив Шевченко.

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Він додав, що цей протокол розглядатиме суд, який і розбереться, чи правомірні претензії поліцейських до поширювача агітації.

«Якщо праві поліцейські, які склали адмінпротокол, то протокол буде затверджено судом, якщо права особа, яка вела у такий спосіб агітацію, то протокол суд скасує, або сама ця особа має повне право оскаржувати в судовому порядку подання такого протоколу. Але в даному разі поліцейські діяли суто за буквою закону», – наполягає речник поліції.​

Він також зазначив, що станом на зараз по всій Україні поліцейські склали вже 643 адміністративних протоколів за статтею Кодексу про адміністративні правопорушення 212-10 про порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації.

Ця стаття передбачає штрафи за здійснення передвиборної агітації людьми, чия участь у ній заборонена, порушення термінів політичної агітації, здійсненн її «формах і засобами, що суперечать Конституції або законам України».

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«Вже 55 протоколів розглянуто судами, в 29 випадках за цими протоколами накладено штрафи на загальну суму – смішну, але поза тим, поліція мусить реагувати – 5 457 гривень. За 14 такими протоколами винесене попередження, це також норма адмінкодексу. За п’ятьма такими протоколами особу звільнено від адміністративної відповідальності, суд не знайшов підстав. За чотирма провадження закриті», – розповів Шевченко.

Напередодні поліція повідомила про виявлення факту незаконної передвиборної агітації в Києві: чоловік пенсійного віку роздавав газету, на перших шпальтах якої була зображена карикатура на президента Володимира Зеленського. Поліцейські повідомили, що, крім того, друковані матеріали містили «образи на адресу кандидатів у народні депутати».

Позачергові парламентські вибори мають відбутися 21 липня.