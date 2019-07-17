«Опора» назвала потенційно проблемні мажоритарні округи на дочасних виборах в Раду

Найбільш проблемними на позачергових виборах до Верховної Ради України можуть стати мажоритарні округи в Донецькій, Закарпатській та Дніпропетровській областях, повідомила агенству «Інтерфакс-Україна» голова правління громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська.

«Найбільш проблемними можуть бути округи в прифронтових районах Донецької області. Як уже показали оголошені підозри – в Закарпатській області, щодо підкупу, найбільш маніпулятивними є і округи в Дніпропетровській області, де майже десяток двійників кандидатів на округ», – сказала Айвазовська.

Вона зазначила, що у цих та інших регіонах працюють довгострокові спостерігачі «Опори».

15 липня поліція повідомила, що переходить на посилений режим роботи через парламентські вибори.

До варти в посиленому режимі перейшли також рятувальники.

Позачергові парламентські вибори в Україні відбудуться цієї неділі, 21 липня.