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17 Липень 2019, Київ 11:41
Новини | Політика

«Опора» назвала потенційно проблемні мажоритарні округи на дочасних виборах в Раду

Голова правління мережі «Опора» Ольга Айвазовська

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Найбільш проблемними на позачергових виборах до Верховної Ради України можуть стати мажоритарні округи в Донецькій, Закарпатській та Дніпропетровській областях, повідомила агенству «Інтерфакс-Україна» голова правління громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська.

«Найбільш проблемними можуть бути округи в прифронтових районах Донецької області. Як уже показали оголошені підозри – в Закарпатській області, щодо підкупу, найбільш маніпулятивними є і округи в Дніпропетровській області, де майже десяток двійників кандидатів на округ», – сказала Айвазовська.

Вона зазначила, що у цих та інших регіонах працюють довгострокові спостерігачі «Опори».

/**/ /**/ /**/ Позачергові парламентські вибори в Україні відбудуться цієї неділі
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