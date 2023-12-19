МВС напередодні свят нагадує про заборону використання феєрверків

В Україні триває заборона на використання та розповсюдження більшості салютів і петард, заявляє Міністерство внутрішніх справ 19 грудня.

«Використання та розповсюдження більшості салютів, феєрверків та петард – заборонено Законом», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, заборона стосується:

використання феєрверків (піротехнічних виробів, призначених для використання під час розважальних заходів) класів F2, F3, F4

продаж та/або передання будь-яким способом феєрверків класів F2, F3, F4

продаж та/або передання будь-яким способом феєрверків класу F1 особам, які не досягли 16-річного віку

У квітні 2023 року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект №7438 про посилення контролю за використанням та обігом піротехнічних виробів в Україні. Він забороняє продаж та передачу феєрверків, салютів і петард. Водночас заборона не поширюється на використання піротехніки Збройними силами України, поліцією та аварійно-рятувальними службами.