У МВС прокоментували загибель бійців ТРО на початку окупації Херсона: «будуть висновки»

В майбутньому буде можливість розібрати події перших днів повномасштабного російського вторгнення – таку думку в ефірі Радіо Свобода висловив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін 17 листопада.

Таким чином він прокоментував випадок, коли 17 бійців територіальної оборони Херсона, озброєних автоматами, розстріляли російські танки 1 березня.

«У перші дні широкомасштабної російської агресії події розвивалися дуже швидко, але я впевнений, що в подальшому буде час дуже детально розібрати роль і місце кожного бійця, кожного командира, хто які накази віддавав, або навпаки, не віддавав», – сказав Єнін у відповідь на питання, чому тероборонівці залишилися сам на сам із окупантами.

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Він вказав на дії Служби безпеки України, які вже повідомляли окремим власним співробітникам про підозри та оголошували в розшук.

«Відповідні організаційні й процесуальні висновки, я впевнений, будуть зроблені по всіх структурах влади й правоохоронних структурах, зокрема, і Херсонщини», – додав заступник міністра.

Російські війська почали штурм Херсону 1 березня. 11 листопада Міноборони України повідомило, що після восьми місяців російської окупації Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор.

Після звільнення міста правоохоронці почали виявляти докази воєнних злочинів російських військ проти місцевих жителів.