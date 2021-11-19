У справі про замах на Шефіра проводять понад 90 експертиз – Монастирський

Міністерство внутрішніх справ проводить понад 90 експертиз у справі про замах на вбивство першого помічника президента Володимира Зеленського, Сергія Шефіра, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

«Слідство ще досі триває, запущені понад 90 експертиз, результати яких ще не отримані, тривають слідчі дії, є декілька основних версій, які відпрацьовуються», – сказав Монастирський ввечері 18 листопада в ефірі телеканалу «1+1».

22 вересня у Київській області обстріляли автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра, водій зазнав поранення, які не загрожують життю. За інформацією МВС, постріли були здійснені з лісу з автоматичної зброї.

За фактом порушене кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією «замах на вбивство двох і більше осіб».

У поліції заявили, що відпрацьовують такі основні версії замаху: тиск на вище керівництво країни і дестабілізація політичної ситуації, у тому числі за участю спецслужб іноземних держав.