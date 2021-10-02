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Венедіктова: у слідства є більше ніж десяток версій замаху на Шефіра

Генпрокурорка запевнила, що слідство «рухається вперед»

Слідство розглядає більше ніж десяток версій замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра, повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

«Щодо версій, вони були озвучені відразу ж. Коли я давала перші коментарі, сказала дуже обережно, що є дві основні версії, але ми не відкидаємо й опрацьовуємо інші. У нас більше ніж десяток версій, з якими ми працюємо», – сказала вона на брифінгу 2 жовтня в Трускавці, де відбувається виїзне засідання фракції «Слуга народу».

Венедіктова не назвала ці версії і порадила звертатися щодо цього до голови Міністерства внутрішніх справ Дениса Монастирського.

Генпрокурорка запевнила, що слідство «рухається вперед», і додала: щоб отримати результат, «треба на нього відпрацювати, є певний процес, який не перескочиш».

Крім того, Венедіктова знову заперечила інформацію про те, що цей замах міг бути постановкою.

«Щодо постановки, я це питання вирішила для себе одразу ж, оскільки це було питанням номер один, коли я про це почула 22 вересня. Саме тому я прибула подивитися на машину, на водія, якого ще «швидка» не відвезла. У мене не було ні сумніву, що це – не постановка», – сказала вона.

22 вересня у Київській області обстріляли автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра, водій зазнав поранення, які не загрожують життю. За інформацією МВС, постріли були здійснені з лісу з автоматичної зброї.

За фактом порушене кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією «замах на вбивство двох і більше осіб».

У поліції заявили, що відпрацьовують такі основні версії замаху: тиск на вище керівництво країни і дестабілізація політичної ситуації, у тому числі за участю спецслужб іноземних держав.

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