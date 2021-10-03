Зеленський про напад на Шефіра: «Вважаю, що виконавців знайдуть»

Президент України Володимир Зеленський вважає, що виконавців нападу на його помічника Сергія Шефіра знайдуть. Про це він заявив, спілкуючись з журналістами у Трускавці.

«Я вважаю, що виконавців знайдуть. Я не можу говорити про замовників. Іде слідство. Багато людей викликали, я знаю, багато людей з дуже відомими іменами, з ким Сергій спілкувався, когось знав, когось підозрюють», – зазначив президент.

22 вересня у Київській області обстріляли автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра, водій зазнав поранення, які не загрожують життю. За інформацією МВС, постріли були здійснені з лісу з автоматичної зброї.

За фактом порушене кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією «замах на вбивство двох і більше осіб».

У поліції заявили, що відпрацьовують такі основні версії замаху: тиск на вище керівництво країни і дестабілізація політичної ситуації, у тому числі за участю спецслужб іноземних держав.