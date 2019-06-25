У М’янмі мусульман-рохінджа позбавили інтернету

Влада М’янми позбавила доступу в інтернет більше мільйона жителів штату Ракхайн, який населений переважно мусульманами-рохінджа.

Блокування інтернету в штаті Ракхайн триває як мінімум з 21 червня. Жителі регіону заявляють про порушення їхніх прав на вільний доступ до інформації. Однак міністерство зв'язку М’янми не каже, коли знімуть блокування. У відомстві заявили лише, що це відбудеться, «коли в регіоні відновиться мир і порядок».

ЗМІ зазначають, що рішення про обмеження доступу до інтернету в Ракхайні ухвалила глава уряду Аун Сан Су Чжі, лауреат Нобелівської премії миру за 1991 рік. В ООН заявили, що блокування інтернету для мусульман-рохінджа може бути прикриттям «грубих порушень прав людини» в регіоні.

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Сотні тисяч представників мусульманської меншини рохінджа почали втікати з М’янми у серпні 2017 року, коли військові влаштували розгін у Ракхайні після нападу підозрюваних бойовиків рохінджа на армійські бази і поліцейські пункти, у результаті чого 12 співробітників служби безпеки загинули. Армія заявила, що вбила близько 400 підозрюваних бойовиків.

Військових М’янми звинувачували у жорстокому поводженні з сотнями тисяч цивільних рохінджа і спаленні сіл меншини після нападів підозрюваних бойовиків рохінджа минулого літа. Влада М’янми відкидає звинувачення в надмірності заходів, вжитих проти мусульманських екстремістів.