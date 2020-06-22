Коханівського засудили до умовного терміну через стрілянину у 2017 році

Шевченківський районний суд Києва засудив лідера Добровольчого руху ОУН Миколу Коханівського до умовного терміну через стрілянину у 2017 році, повідомило Hromadske.

Його засудили до двох років ув’язнення з відстрочкою виконання на рік як «умовний строк».

21 жовтня 2017 року Микола Коханівський був затриманий через інцидент зі стріляниною з незареєстрованої травматичної зброї під час його сутички з Русланом Качмалою в Києві. Святошинський райсуд три дні обирав йому запобіжний захід і врешті посадив під цілодобовий домашній арешт. Пізніше до Коханівського застосували домашній арешт у певний час доби без застосування електронних засобів контролю.

Микола Коханівський заперечує, що вчинив інкримінований йому злочин – хуліганство із застосуванням зброї. Серед причин суперечки з Качмалою він називав ситуацію з гуртожитком переселенців. Через кілька днів у цьому будинку сталася пожежа.