У Миколаєві не планують розводити мости – мер Сенкевич

У Миколаєві не планують розводити мости, повідомив у відеозверненні мер міста Олександр Сенкевич.

«Ні, цього сьогодні не планується робити, але в майбутньому таке можливо», – зазначив він.

Окрім того, Сенкевич додав, що у місті від сьогодні планується введення комендантської години з 22 вечора до 6 ранку, тож пересування містом без особливої потреби буде заборонено.

В Україні від сьогодні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав». Від ранку надходять повідомлення про вибухи в регіонах, загострення на сході України і вздовж кордону з Росією та Білоруссю. Вже є дані про жертв і постраждалих, але зведена офіційна статистика відсутня.

Державне керівництво і ЗСУ закликають громадян зберігати спокій.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».