У Миколаєві вибухи, Кім повідомляє про загиблих

Російські війська обстрілюють центр Миколаєва, повідомив 29 серпня голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Щільно обстрілюють центр міста. Є ще виходи ракет», – заявив він.

Згодом голова ОВА додав, що обстрілів зазнають і житлові будинки.

«Є загиблий перехожий і цивільні в будинках. Залишайтеся в укриттях», – закликав Кім.

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Він також попросив місцевих жителів не пересуватися на автомобілях, повідомивши, що російські війська готуються завдати ще одного удару.

Миколаїв і область щоденно потерпає від російських обстрілів.

Попри численні свідчення й докази, Росія стверджує, що не обстрілює цивільні об’єкти.