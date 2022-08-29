Миколаїв: кількість поранених через обстріл зросла до 11 – Кім

Кількість поранених через обстріл поранених зросла до 11, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.
«11 поранених та двоє загиблих», – повідомив він.
Загалом, за його даними, до міста долетіли 12 російських ракет.
«Випущено було більше (уточнюємо)», – додав Кім.
Раніше міська та обласна влада повідомила про російський обстріл Миколаєва, який пошкодив у тому числі житлові будинки. Внаслідок ракетних ударів загинули двоє людей.
Миколаїв і область щоденно потерпає від російських обстрілів.
Попри численні свідчення й докази, Росія стверджує, що не обстрілює цивільні об’єкти.
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