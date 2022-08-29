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Миколаїв: кількість поранених через обстріл зросла до 11 – Кім

Наслідки ракетного удару по Миколаєву, 2 серпня 2022 року

Кількість поранених через обстріл поранених зросла до 11, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«11 поранених та двоє загиблих», – повідомив він.

Загалом, за його даними, до міста долетіли 12 російських ракет.

«Випущено було більше (уточнюємо)», – додав Кім.

Раніше міська та обласна влада повідомила про російський обстріл Миколаєва, який пошкодив у тому числі житлові будинки. Внаслідок ракетних ударів загинули двоє людей.

Миколаїв і область щоденно потерпає від російських обстрілів.

Попри численні свідчення й докази, Росія стверджує, що не обстрілює цивільні об’єкти.

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