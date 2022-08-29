Обстріл Миколаєва: відомо про двох загиблих – Сєнкевич

Щонайменше двоє людей загинули через обстріл російськими військами Миколаєва 29 серпня, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Такі дані він озвучив на 16:30 понеділка.

«Є влучання у житлові будинки та навчальні заклади. Відомо про двох загиблих та п’ятьох поранених. На місцях працюють рятувальні, аварійні служби та комунальники», – написав Сєнкевич у своєму телеграмі.

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Він закликав містян не виходити на вулицю без потреби. Повітряна тривога в Миколаєві триває.

Раніше міська та обласна влада повідомила про російський обстріл Миколаєва, який пошкодив у тому числі житлові будинки.

Миколаїв і область щоденно потерпає від російських обстрілів.

Попри численні свідчення й докази, Росія стверджує, що не обстрілює цивільні об’єкти.