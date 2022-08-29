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Новини | Суспільство

Обстріл Миколаєва: відомо про двох загиблих – Сєнкевич

Олександр Сєнкевич закликав містян не виходити на вулицю без потреби

Щонайменше двоє людей загинули через обстріл російськими військами Миколаєва 29 серпня, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Такі дані він озвучив на 16:30 понеділка.

«Є влучання у житлові будинки та навчальні заклади. Відомо про двох загиблих та п’ятьох поранених. На місцях працюють рятувальні, аварійні служби та комунальники», – написав Сєнкевич у своєму телеграмі.

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Він закликав містян не виходити на вулицю без потреби. Повітряна тривога в Миколаєві триває.

Раніше міська та обласна влада повідомила про російський обстріл Миколаєва, який пошкодив у тому числі житлові будинки.

Миколаїв і область щоденно потерпає від російських обстрілів.

Попри численні свідчення й докази, Росія стверджує, що не обстрілює цивільні об’єкти.

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