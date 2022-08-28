Обстріл Рівненщини: пошкоджені 30 житлових будинків і районна лікарня – Коваль

Голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль увечері 28 серпня розповів деталі про наслідки російського ракетного удару по області.

За його словами, по об’єкту військової інфраструктури в місті Сарна випустили чотири ракети.

«Обійшлося без людських жертв. Ударною хвилею також пошкоджено близько 30 цивільних об’єктів – це житлові будинки та приміщення центральної районної лікарні. Вже завтра всі наслідки будуть усунуті», – розповів він.

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Коваль додав, що на місці працюють правоохоронці, слідчі Служби безпеки, а також підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Окрім Рівненщини, російські війська увечері 28 серпня також обстрілювали, зокрема, Дніпропетровщину, місто Оріхів на Запоріжжі, а також Харків, де зруйнована адміністративна будівля.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.