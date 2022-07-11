У Миколаєві вранці лунали вибухи – Кім

У Миколаєві вранці 11 липня було чути вибухи, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.
«Зранку, 11 липня, у Миколаєві лунали вибухи. Інформація уточнюється», – написав він у своєму Телеграмі.
Рано вранці у понеділок у місті лунала повітряна тривога.
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Крім того, за даними Кіма, протягом попередньої доби російські війська обстрілювали область. Зокрема, обстріли влучили по вже зруйнованому ЦНАПу, школі, житлових будинках і територіях у Широківській громаді. У селищі Березнегувате загорілося поле з пшеницею.
Поля й лісосмуга горіли також у селах Новомиколаївка та Лиман. У селищі Шевченкове згорів ресторан.
Напередодні російські війська випустили по Миколаєву шість ракет, ніхто не постраждав.
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