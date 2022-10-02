Українські військові збили п’ять із семи дронів, запущених по Миколаївщині – командування

Українські військові у ніч на 2 жовтня збили п’ять із семи іранських дронів-камікадзе Shahed-136, спрямованих російськими військовими на Миколаївщину, повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України.

«2 жовтня уночі російські окупаційні війська атакували Миколаївщину сімома дронами-камікадзе Shahed-136. П’ять із семи Shahed-136 знищено військовослужбовцями зенітної ракетної Одеської бригади і Херсонської зенітної ракетної бригади», – йдеться в повідомленні.

28 вересня в командуванні «Південь» повідомили, що від 10 вересня російські війська запустили по півдню України понад 30 дронів-камікадзе.

У Повітряних силах ЗСУ вважають, що армія РФ все частіше використовує у війні проти України іранські дрони, тому що береже високоточні ракети, а також тому що БПЛА більш зручні для завдання ударів.

Пізніше в оперативному командуванні «Південь» заявили, що російські війська спрямовують групи дронів-камікадзе на територію України, ймовірна причина – виявлення засобів протиповітряної оборони.

Як заявила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру ОК «Південь» Наталя Гуменюк, на півдні, за неперевіреними даними, у військ РФ є від 300 до 1000 дронів.

«Шахід-136» – дрон-камікадзе, який виготовляє Іран. Дальність його польоту складає 2000 кілометрів.