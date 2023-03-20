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Над Миколаївщиною збили два російських розвідувальних безпілотники – ПК «Південь»

Російські війська продовжують обстрілювати Миколаївську область (на фото: наслідки обстрілів Очакова, січень 2023 року)

Російські війська продовжують повітряну розвідку півдня України, повідомляє повітряне командування «Південь» 20 березня.

«З 16.00 по 16.30, на Миколаївщині, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено два російських розвідувальних безпілотника Supercam S350», – йдеться в повідомленні.

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Як пояснюють військові, такі безпілотники призначені для аерозйомки й створення «високодетальних цифрових карт, а також проведення дистанційного повітряного моніторингу місцевості та об’єктів».

Російські війська продовжують обстрілювати Миколаївську область.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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