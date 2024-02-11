Пожежа на території інфраструктурного обʼєкту, поранена людина – Миколаївська ОВА про нічний удар дронами

У Миколаєві внаслідок російського удару дронами в ніч на 11 лютого поранена одна людина, а на відкритій території інфраструктурного обʼєкту сталася пожежа, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Внаслідок влучань відбулося займання на відкритій території інфраструктурного обʼєкту, яке було оперативно ліквідовано підрозділами ДСНС. Також пошкоджень зазнали адміністративна будівля, житлові будинки, автомобілі, газопровід. Поранення дістала одна людина – стан середнього ступеня тяжкості. Наразі чоловіку надається вся необхідна медична допомога», – написав він у телеграмі.

За словами Кіма, вночі сили протиповітряної оборони знищили на Миколаївщині 18 БпЛА типу Shahed 131/136.

Водночас Сили оборони півдня повідомили, що «напружена робота» підрозділів протиповітряної оборони вночі тривала понад 5,5 годин.

«Пріоритетом ворога знову була прибережна смуга інфраструктури та агропромислові об’єкти. Через влучання в один із них в Миколаєві спалахнула пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено навколишні житлові будинки, приватний автотранспорт місцевих мешканців і газогін», – йдеться в повідомленні.

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Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що в ніч на 11 лютого Росія атакувала Україну 45-ма ударними безпілотниками типу Shahed-136/131 із районів Балаклави і мису Чауда в окупованому Криму, 40 із них збили сили ППО.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що у 2023 році Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.