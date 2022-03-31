Кількість загиблих через обстріл Миколаївської ОДА зросла до 16 – ДСНС

Число загиблих внаслідок обстрілу російськими військами будівлі Миколаївської ОДА зросло до 16, повідомила вранці 31 березня пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

«Всю ніч тривали роботи з розбору завалів і пошуку людей з-під них на будівлі облдержадміністрації, яка зруйнована внаслідок влучання ворожої ракети. Станом на 07:00 31 березня загинуло 16 людей (рятувальниками деблоковано з-під завалів 15 тіл загиблих, одна людина померла у реанімації)», – йдеться в повідомленні.

Наразі на місці працює 47 рятувальників і дев’ять одиниць техніки.

29 березня близько 08:45 у Миколаєві внаслідок обстрілу і влучання в дев’ятиповерхову будівлю Миколаївської ОДА зруйнувалася центральна її секція з дев’ятого по перший поверхи.

Того ж дня у ДСНС повідомили про 12 загиблих і 33 поранених.