У Миколаєві внаслідок ракетного удару РФ пошкоджений спорткомплекс

У Миколаєві внаслідок ракетного удару РФ ввечері 2 серпня пошкоджена будівля багатофункціонального спортивного комплексу «Водолій», йдеться у повідомленні спортивного комітету України.

У відомстві кажуть, що це «одна з провідних» баз підготовки національної збірної зі стрибків у воду та синхронного плавання.

«У «Водолії» виховані десятки українських чемпіонів та призерів, які гордо несли прапор України на міжнародних змаганнях. Тут тренуються юні зірки, які мають стати основою національної збірної в найближчі роки», – наголосили у комітеті.

Також, за даними відомства, від початку повномасштабної війни постраждали понад 500 спортивних споруд в Україні.

«Агресор намагається не лише знищити інфраструктуру, а й деморалізувати націю, вдаривши по її символах. Попри все, «Водолій», як й інші пошкоджені спортивні споруди, буде відновлено – наперекір спробам ворога знищити наше майбутнє», – наголосили в комітеті.

Російські війська 2 серпня завдали ракетного удару по Миколаєву – постраждали семеро людей, зруйновані три приватні будинки та пошкоджені ще понад 30 житлових будинків, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.