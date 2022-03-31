Кількість загиблих через обстріл Миколаївської ОДА зросла до 20 – ДСНС

Число загиблих внаслідок обстрілу військами Росії будівлі Миколаївської ОДА зросло до 20, повідомили вдень 31 березня в Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

«Станом на 13:00 31 березня після влучання ворожої ракети в будівлю облдержадміністрації у Миколаєві загинуло 20 людей (рятувальниками з-під завалів вилучено 19 тіл та 1 людина померла у реанімації).

Роботи тривають», – йдеться в повідомленні.

Вранці 31 березня в ДСНС повідомляли про 16 загиблих.

29 березня близько 08:45 у Миколаєві внаслідок обстрілу і влучання в дев’ятиповерхову будівлю Миколаївської ОДА зруйнувалася центральна її секція з дев’ятого по перший поверхи.

Того ж дня у ДСНС повідомили про 12 загиблих і 33 поранених.

Масштабне російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».