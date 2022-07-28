Влада повідомляє про вибухи в Миколаєві

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомляє про вибухи в місті.



«Миколаїв - повітряна тривога‼️ У місті пролунало кілька вибухів», – написав він у телеграмі.

Вранці російські війська вже атакували Миколаїв – є руйнування цивільної інфраструктури, поранена одна людина.

Останнім часом російські війська щодня обстрілюють Миколаїв.

Станом на 8 липня, за даними місцевої влади, через російські обстріли з РСЗВ та ракетні удари у Миколаєві частково пошкоджені або повністю зруйновані 48 закладів освіти.

Олександр Сєнкевич у червні зауважив, що лінія фронту проходить за 20-30 км від Миколаєва – російські війська обстрілюють житлові райони міста, які наближені до Херсонщини.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.