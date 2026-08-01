Поліція: через російський удар по АЗС на Миколаївщині постраждали троє людей, серед них дитина

На Миколаївщині внаслідок російської атаки на АЗС постраждали троє людей, серед них одна дитина, йдеться у повідомленні Національної поліції України.

«Сьогодні, 1 серпня, близько 13:45 військові РФ завдали удару безпілотним літальним апаратом по автозаправній станції у Миколаївському районі. Внаслідок атаки зазнали травмувань 61-річний чоловік, 29-річна жінка та чотирирічна дівчинка», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці кажуть, що постраждалим медики надали допомогу, наразі вони перебувають на амбулаторному лікуванні.

Пошкоджено чотири транспортні засоби.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики і водозабезпечення.



