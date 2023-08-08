Армія РФ вдарила по селу на Миколаївщині, двоє хлопців отримали мінно-вибухові травми

У вівторок російські військові вдарили по селу Куцуруб Куцурубської громади Миколаївської області, зазначив начальник місцевої поліції Сергій Шайхет.

«На жаль, є потерпілі», – розповів він.

За його словами, внаслідок обстрілу до лікарні по допомогу звернувся місцевий мешканець, який привіз двох синів 13 та 16 років з мінно-вибуховими травмами.

«Нині життю хлопців нічого не загрожує», – додав Шайхет.





Крім того, внаслідок обстрілу були пошкоджені житлові будинки, транспортні засоби, уточнили в поліції Миколаївської області.

Російські війська регулярно обстрілюють громади Миколаївської області, розташовані в межах досяжності російської артилерії. При цьому Москва заперечує свої атаки на цивільних в Україні.