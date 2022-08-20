На Миколаївщині війська РФ ведуть наступ у напрямку Благодатного – Генштаб ЗСУ

На Миколаївщині війська РФ ведуть наступальний бій у напрямку Васильки – Благодатне, повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.

За повідомленням оперативного командування «Південь», штурмові дії біля Благодатного 19 серпня тривали «до ночі», потім була перерва, а «на світанку» бої відновилися.

«До глибокої ночі силами десантно-штурмових підрозділів за підтримки БМД-4, двох танків Т-72 та артилерії намагався покращити тактичне положення в районі Благодатного шляхом проведення штурмових дій. Успіху не мав. Відступив для відновлення сил та запасів. Із світанком поповненим складом продовжив ведення штурмових дій. Бій триває», – йдеться у повідомленні.

20 серпня українська авіація атакувала опорний пункт військ РФ біля Іванівки на Херсонщині, втрати загарбників уточнюються.

За даними Генштабу ЗСУ, Росія у повномасштабній війні проти України станом на ранок 20 серпня втратила близько 44 900 своїх військових.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.



Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.