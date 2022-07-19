Глава МЗС Чехії вважає, що Європа повинна переглянути свої відносини з Росією – ЗМІ

Міністр закордонних справ Чеської республіки Ян Ліпавський вважає, що, зважаючи на російську агресію проти України завданням Європейського союзу сьогодні є перебудувати свої відносини з Росією. На його думку, нинішнє ставлення ЄС до Росії застаріло. Про це, як повідомляють ЗМІ, Ян Ліпавський заявив на зустрічі міністрів закордонних cправ ЄС в Брюсселі.
Оскільки Росія порушила діалог з ЄС, потрібно також переоцінки деякі вже чинні договори, зокрема, договір між ЄС та Росією про візову політику, вважає Ян Ліпавський.
Також, за його словами, глави МЗС країн НАТО погодились, що єдиний шлях зупинити агресивний режим Путіна – рішучість і єдність ЄС. Про це Ян Ліпавський у своєму твіттері.
Після агресії Росії проти України 25 лютого уряд Чехії ухвалив рішення, на основі якого припинено видачу віз на в’їзд до Чеської республіки громадянам Росії й Білорусі. Рішення буде чинним до кінця березня 2023 року.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 24:00 26 червня змогло підтвердити 4731 випадок загибелі, 5900 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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