У МЗС «уважно стежать» за обговоренням у польському Сеймі змін до закону про Інститут нацпам’яті

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментувало обговорення в Сеймі Польщі нового законопроєкту президента Кароля Навроцького – про це він сказав журналістам 7 липня. Зміни передбачають прирівняння пропаганди ідеології організації українських націоналістів і УПА до пропаганди нацизму й комунізму.

«Україна уважно стежить за перебігом розгляду у Сеймі Республіки Польща законопроєкту про внесення змін до Закону про Інститут національної пам’яті та Кримінального кодексу. Закликаємо польську сторону до розсудливості та виваженості», – заявив він.

Тихий зазначив, що Польща була й залишається стратегічним партнером України в протидії російській агресії, євроінтеграції, економічній співпраці і міжлюдських звʼязках. Він висловив вдячність польському народу за підтримку, надану з 2022 року.





Речник МЗС висловив переконання, що чутливі історичні питання потребують «фахового діалогу на засадах взаємної поваги, а не використання у політичній риториці». За його словами, Київ не шукає подальшого загострення українсько-польських відносин та розраховує на аналогічний підхід з польського боку.

«Усі рішення мають виходити зі стратегічної важливості українсько-польського партнерства, а не ситуативних електоральних здобутків. Застерігаємо польську сторону від однобоких ескалаційних кроків», – закликав Тихий.

Натомість, за його словами, Україна пропонує зосередитися на конкретних зусиллях задля зниження напруги, зокрема, тих, про які йшлося під час останньої зустрічі на міністерському рівні, залученні наявних двосторонніх механізмів та активізації фахового історичного діалогу в межах Польсько-українського Конгресу істориків.

«Переконані, що Україна та Польща приречені на добросусідство заради захисту нашої незалежності, свободи та безпеки від спільного ворога у Москві», – додав речник.

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Днями «Польське радіо» повідомляло, що депутати Сейму розглядають законодавчу пропозицію президента Навроцького прирівняти пропаганду ідеології організації українських націоналістів і УПА до пропаганди нацизму й комунізму.

1 липня канцелярія президента Польщі засудила ініціювання президентом України Володимиром Зеленським законопроєкту про створення Національного пантеону, назвавши його «наступним етапом ескалації».

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив, що вирішив позбавити Зеленського Ордена Білого орла через його указ про найменування підрозділу Збройних сил на честь «героїв УПА». Навроцький заявив, що для більшості польського суспільства Українська повстанська армія залишається «формуванням, відповідальним за жорстокі злочини, скоєні проти громадян Республіки Польща під час Другої світової війни».

Зеленський 20 червня відправив орден «Новою поштою». При цьому він заявив, що «Україна залишається вдячною Польщі за підтримку і відкритою до подальшої співпраці». Також колишні президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко і Петро Порошенко відмовилися від Ордена Білого Орла.