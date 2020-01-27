МЗС Росії повідомило про затримання громадянина Японії за підозрою в шпигунстві

Міністерство закордонних справ Росії повідомило про затримання громадянина Японії, який нібито намагався отримати секретні матеріали про російський військовий потенціал на Далекому Сході. Ім’я затриманого не розголошується.

У МЗС Росії повідомили російським ЗМІ, що інцидент стався близько місяця тому, 25 грудня, у Владивостоці. За повідомленням, затриманому дали 72 години на те, щоб він залишив Росію, що він зробив наступного ж дня.

Представнику посольства Японії в Москві вручили ноту протесту, заявили в МЗС Росії.

Нещодавно японські ЗМІ повідомили про те, що місцева поліція викликала на допит двох співробітників російського торгпредставництва, які проходять у справі про передачу секретних відомостей. У цій справі в Токіо заарештували ймовірного представника телекомунікаційної корпорації SoftBank. За повідомленнями, він передав одному з працівників торгпредставництва Росії відомості про технології для наземних станцій зв’язку.

У відповідь у посольстві Росії в Токіо заявили, що японська влада «приєдналася до хвилі антиросійських спекуляцій у західному дусі за допомогою анахронічних підозр у шпигунстві».

У дипмісії додали, що це «суперечить узгодженому двома країнами курсу на створення позитивної атмосфери з метою вирішення складних для обох сторін питань».