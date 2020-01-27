Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
27 січня 2020, Київ 20:46
Новини | Міжнародні

МЗС Росії повідомило про затримання громадянина Японії за підозрою в шпигунстві

Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе (ліворуч) і президент Росії Володимир Путін (справа) на саміті G20 в Осаці 29 червня 2019 року

Дивитись коментарі

Міністерство закордонних справ Росії повідомило про затримання громадянина Японії, який нібито намагався отримати секретні матеріали про російський військовий потенціал на Далекому Сході. Ім’я затриманого не розголошується.

У МЗС Росії повідомили російським ЗМІ, що інцидент стався близько місяця тому, 25 грудня, у Владивостоці. За повідомленням, затриманому дали 72 години на те, щоб він залишив Росію, що він зробив наступного ж дня.

Представнику посольства Японії в Москві вручили ноту протесту, заявили в МЗС Росії.

Нещодавно японські ЗМІ повідомили про те, що місцева поліція викликала на допит двох співробітників російського торгпредставництва, які проходять у справі про передачу секретних відомостей. У цій справі в Токіо заарештували ймовірного представника телекомунікаційної корпорації SoftBank. За повідомленнями, він передав одному з працівників торгпредставництва Росії відомості про технології для наземних станцій зв’язку.

У відповідь у посольстві Росії в Токіо заявили, що японська влада «приєдналася до хвилі антиросійських спекуляцій у західному дусі за допомогою анахронічних підозр у шпигунстві».

У дипмісії додали, що це «суперечить узгодженому двома країнами курсу на створення позитивної атмосфери з метою вирішення складних для обох сторін питань».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG