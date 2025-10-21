Москва заперечує, що зустріч Рубіо і Лаврова відклали

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що Вашингтон і Москва не домовлялися про зустріч держсекретаря США Марко Рубіо та російського міністра Сергія Лаврова цього тижня.



«Не можна відкласти те, про що не було домовленості. Те, що писали вчора деякі західні джерела, ми не підтверджували. У нас не було й близько розуміння щодо термінів та місця такого контакту», – повідомив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков.



За його словами, подібна зустріч є дуже значущою і тому вимагає підготовки, «вчора цьому була присвячена телефонна розмова міністра з держсекретарем».

Раніше CNN з посиланням на представника Білого дому. повідомило, що очікувана зустріч Рубіо та Лаврова наразі відкладена і не відбудеться цього тижня. Одне з джерел повідомило, що Рубіо та Лавров мають різні очікування щодо можливого припинення війни Росії проти України.

Напередодні Рубіо та Лавров провели телефонну розмову. МЗС Росії заявило, що відбулася «конструктивна дискусія». Але у Держдепі не використали слова «конструктивна».

«Міністр наголосив на важливості майбутніх зустрічей як можливості для Москви та Вашингтона співпрацювати у просуванні довгострокового врегулювання російсько-української війни, відповідно до бачення президента Трампа», – сказав Томмі Піготт, заступник речника Державного департаменту.

Агенція Reuters повідомляла, що особиста зустріч Лаврова і Рубіо може відбутися 23 жовтня.

Читайте також: ISW: заяви Кремля сигналізують, що РФ не готова прийняти «щось менше, ніж капітуляція України»



Очікувана зустріч між Рубіо та Лавровим вважалася ключовим підготовчим кроком до другого саміту цього року між президентом США Дональдом Трампом і російським президентом Володимиром Путіним. Незрозуміло, який вплив матиме відтермінування зустрічі Рубіо-Лаврова на саміт Трампа-Путіна, запланований у Будапешті.