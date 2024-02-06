МЗС займається справою українця у Таїланді – Ніколенко

Міністерству закордонних справ України відомо про українського громадянина, який затриманий через нелегальне перебування у Таїланді. Українське посольство в Бангкоку займається його справою, повідомив Радіо Свобода речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Він зауважив: інформація в медіа про те, що дипломати кинули напризволяще українця в Таїланді, не відповідає дійсності.

«Українські консули неодноразово відвідували, а також підтримували телефонний зв’язок із нашим громадянином, надавали йому роз’яснення про законні шляхи повернення до України», – коментують ситуацію в МЗС.

За інформацією дипломатичного відомства, громадянин України спочатку планував залишатися на території Таїланду. Нині він виявив бажання повернутися на Батьківщину.

«Посольство України оформлює йому необхідні українські проїзні документи, домовляється про оплату авіаквитка», – каже Ніколенко.

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За даними МЗС, йдеться про Георгія Сутуріна. Він був затриманий у Таїланді через нелегальне перебування у країні протягом двох років.

Про українця в Таїланді російським ЗМІ днями розповів музикант гурту «Бі-2» Гліб Колядін. Його разом з учасниками російського гурту заарештували та тримали у в’язниці у Бангкоку через відсутність робочої візи. Пізніше музикантів депортували до Ізраїлю.