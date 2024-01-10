МЗС радить українцям не їздити до Еквадору через безпекову ситуацію

Міністерство закордонних справ 10 січня оприлюднило рекомендації для громадян України щодо поїздок до Еквадору через погіршення безпекової ситуації.

«МЗС України рекомендує українським громадянам утриматися від будь-яких поїздок до цієї країни до стабілізації безпекової ситуації», – йдеться в повідомленні.

Міністерство радить тим українцям, які зараз перебувають у цій країні, уникати місць масового скупчення людей, не брати участі в демонстраціях, дотримуватися заходів безпеки і законних вимог правоохоронців, не залишати місця проживання без необхідності і завжди мати при собі документи.

У разі надзвичайної ситуації відомство просить звертатися до посольства України в Перу.

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Раніше стало відомо, що озброєні люди під час прямого ефіру захопили студію еквадорського телеканалу TC Televisión у місті Гуаякіль.

Газета El Universo уточнює, що озброєні люди проникли до студії телеканалу вдень, перед ефіром, який мав розпочатися о 15-й годині за місцевим часом. Свідки розповіли, що бачили щонайменше 10 людей.

Поліція Еквадору повідомила, що кількох людей, які захопили студію телеканалу, вдалося затримати. Прибувши на місце, поліцейські також евакуювали частину людей.

Президент країни Даніель Нобоа напередодні оголосив 60-денний надзвичайний стан після того, як із в’язниці зник лідер кримінального угруповання Los Choneros Адольфо Масіас.