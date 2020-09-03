У МЗС України відповіли Лукашенкові: не треба шукати ворогів там, де їх немає

У Міністерстві закордонних справ України відкидають звинувачення, озвучені президентом Білорусі Олександром Лукашенком, про нібито втручання української сторони у білоруські справи.

«У зв’язку з черговим безпідставним обвинуваченням у втручанні у внутрішні справи Білорусі, висловленим Олександром Лукашенком, закликаємо наших білоруських друзів і партнерів не піддаватися на інформаційні провокації, щоб не потрапити у пастку пропаганди і фейків. Не треба шукати ворогів там, де їх немає», – йдеться в заяві, оприлюдненій 3 вересня.

Раніше сьогодні Лукашенко вкотре заявив про іноземне втручання у ситуацію в Білорусі і згадав при цьому, зокрема, й Україну.

Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія намагається видати своїх зелених чоловічків у Білорусі за українських екстремістів. Так він прокоментував заяву свого російського колеги Сергія Лаврова, який 2 вересня заявив, що ситуацію в Білорусі нібито дестабілізують 200 екстремістів, підготовлених в Україні.

Президент Росії Володимир Путін сказав в інтерв’ю державному телебаченню 27 серпня, що у Росії є резерв співробітників правоохоронних органів, готових прибути в Білорусь, щоб зупинити протести. Такий резерв, заявив Путін, буде використаний у випадку, якщо ситуація вийде з-під контролю.

Сотні тисяч людей четвертий тиждень поспіль виходять на вулиці в Білорусі на знак протесту проти результатів виборів, на яких ушосте переміг Олександр Лукашенко і які вони називають сфальсифікованими.

Багато країн не визнали результатів цих виборів і розкритикували жорстокі дії силовиків проти протестувальників у Білорусі.