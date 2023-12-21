МЗС Узбекистану викликало посла Росії через слова Прилєпіна про «приєднання» узбецьких територій

Міністерство закордонних справ Узбекистану викликало російського посла Олега Мальгінова через висловлювання співголови партії «Справедлива Росія – За правду» Захара Прилепіна, який на публічному заході запропонував приєднати до Росії узбецькі території. Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Згідно з офіційним повідомленням МЗС, у ході зустрічі до Мальгінова в «принциповій формі було доведено, що такі необдумані заяви мають свідомо провокаційний характер і можуть негативно позначитися на історично дружніх відносинах» між Узбекистаном та Росією. Згідно з тим самим повідомленням, Мальгінов на зустрічі зазначив, що «суверенітет, незалежність і територіальна цілісність Республіки Узбекистан ніколи не ставилися під сумнів у Росії».

У російському МЗС заявили, що «висловлювання Прилєпіна не мають нічого спільного з офіційною позицією російського керівництва».

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Напередодні російський письменник і пропагандист Захар Прилєпін, виступаючи на засіданні однієї зі своїх військово-політичних структур, сказав, що конфлікти з мігрантами, які періодично виникають у Росії, можна вирішити шляхом приєднання нових територій, зокрема, узбецьких.

«Щиро стою на тому, щоб ось ці території, звідки до нас їдуть гастарбайтери, щоб їх приєднувати і вже на місці навчати людей російської мови. Щоб не тут їх навчати, а там, припустимо, в Узбекистані», – сказав Прилєпін.

Крім того, він заявив, що після передбачуваної ним перемоги у війні з Україною ніхто не зможе заборонити Росії «зробити щось корисне на євразійській території», зокрема заявити претензії на території колишнього СРСР.

У серпні 2023 року Захар Прилєпін отримав посаду заступника командира полку Росгвардії «Оплот». За його словами, найближчим часом полк отримає важке озброєння.