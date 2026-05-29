«Від суперечок українців і поляків виграє лише Москва»: МЗС про найменування підрозділу на честь УПА

У Міністерстві закордонних справ зафіксували «різку реакцію» в Польщі на найменування підрозділа Сил спеціальних операцій на «імені героїв УПА». Про це журналістам заявив речник дипломатичного відомтва Георгій Тихий 29 травня.

«Прикро, що це відбувається всупереч ширшому тренду на вирішення проблемних питань українсько-польських відносин, який спостерігався протягом попередніх півтора року», – зазначив він.

Тихий нагадав, що за цей час обидві сторони доклали зусиль для вирішення складних питань історичного минулого, налагодження діалогу та порозуміння. Зокрема, він вказав на відновлення процесу пошуків і ексгумацій, а також діяльності Конгресу істориків «вперше за багато років».

«Дискусія щодо минулого має бути фаховою та базуватися на достовірних джерелах. Наша історія підтверджує, що від суперечок українців і поляків виграє лише Москва», – каже речник МЗС.





За його словами, зараз українські війська захищають не лише Україну, а й Європу, а військові ССО, ініціюючи присвоєння почесного звання для свого підрозділу, «точно не мали на меті образити дружній польський народ»:

«Для них боротьба УПА символізує виключно протистояння імперській політиці Москви – й у жодному разі не спрямована проти поляків. Ми визнаємо, що історія наших двох народів має різні сторінки – як славетні, так і трагічні. Наприклад, лише вчора відзначалася 80-та річниця Грубешівської операції, в якій українські повстанці разом із польськими партизанами здійснили успішний напад на війська НКВС».

Водночас, попри спільні перемоги українців і поляків над Москвою, каже Тихий, неможливо заперечувати трагічні події, в тому числі злочини українських і польських підрозділів проти цивільного населення під час Другої світової війни.

Речник МЗС запевнив, що Київ не уникає цієї розмови й відповідає на запити польської сторони щодо ексгумацій, вибудовує діалог істориків і експертів і прагне діалогу щодо чутливих епізодів минулого без їх політизації.

«Не можемо дозволити сваркам через минуле підірвати наш спротив спільному ворогу зараз, коли Україна за підтримки Польщі стримує російську агресію. Ми вдячні Польщі та Польському народові, які з перших хвилин цієї неспровокованої та злочинної війни підтримують Україну. Зі свого боку, підкреслюємо готовність й надалі ділитися досвідом і напрацюваннями, здобутими кровʼю на полі бою», – додав він.

Раніше президент Польщі Кароль Навроцький розкритикував рішення президента України Володимира Зеленського присвоїти найменування «імені Героїв УПА» одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ. За словами Навроцького, через це він ініціюватиме позбавлення Зеленського Ордена Білого Орла.

26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування «імені Героїв УПА». Як йдеться в документі, це зробили «з метою відновлення історичних традицій національного війська, зважаючи на зразкове виконання покладених завдань під час захисту територіальної цілісності й незалежності України».