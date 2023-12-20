МЗС заперечило твердження про участь військових з України у бойових діях у Газі

Україна не відправляла своїх військових до Смуги Гази – про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко 20 грудня.

Ніколенко оприлюднив коментар арабською мовою у відповідь на допис каналу Alaraby про нібито участь українських військових у бойових діях на боці Ізраїлю.

«Україна не відправляла своїх військових до Смуги Гази або в будь-який інший регіон світу. Українські військові захищають свою землю від російської агресії», – написав він.

Речник МЗС припустив, що на відео Alaraby – громадяни Ізраїлю «українського чи слов’янського походження», які не мають стосунку до української держави.

«Ми сподіваємося на швидке мирне розв’язання ситуації на Близькому сході», – додав Ніколенко.

Канал Alaraby раніше 20 грудня оприлюднив відео нібито зі Смуги Гази, заяививши, що «українці воюють у лавах армії Ізраїлю у війні проти Сектору Гази». При цьому люди на відео говорять російською, а не українською мовою.

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Вранці 7 жовтня бойовики «Хамасу», визнаного терористичним угрупованням у США і ЄС, напали на Ізраїль. У відповідь Ізраїль почав завдавати масованих ударів по Сектору Гази.

24 листопада розпочалося кількаденне перемирʼя для звільнення заручників і полонених. Завдяки тижневому перемир’ю, укладеному за посередництва Катару, США і Єгипту, Ізраїль і «Хамас» обмінялися десятками заручників і ув’язнених. Але вранці 1 грудня армія оборони Ізраїлю (IDF) заявила, що «Хамас» порушив умови гуманітарної паузи, тому IDF відновила бойові дії проти «Хамасу» у Газі».