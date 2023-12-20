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МЗС заперечило твердження про участь військових з України у бойових діях у Газі

Дим над районом Хан Юніс на півдні Смуги Гази після бомбардувань Ізраїлю, 20 грудня 2023 року
Дим над районом Хан Юніс на півдні Смуги Гази після бомбардувань Ізраїлю, 20 грудня 2023 року

Україна не відправляла своїх військових до Смуги Гази – про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко 20 грудня.

Ніколенко оприлюднив коментар арабською мовою у відповідь на допис каналу Alaraby про нібито участь українських військових у бойових діях на боці Ізраїлю.

«Україна не відправляла своїх військових до Смуги Гази або в будь-який інший регіон світу. Українські військові захищають свою землю від російської агресії», – написав він.

Речник МЗС припустив, що на відео Alaraby – громадяни Ізраїлю «українського чи слов’янського походження», які не мають стосунку до української держави.

«Ми сподіваємося на швидке мирне розв’язання ситуації на Близькому сході», – додав Ніколенко.

Канал Alaraby раніше 20 грудня оприлюднив відео нібито зі Смуги Гази, заяививши, що «українці воюють у лавах армії Ізраїлю у війні проти Сектору Гази». При цьому люди на відео говорять російською, а не українською мовою.

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Вранці 7 жовтня бойовики «Хамасу», визнаного терористичним угрупованням у США і ЄС, напали на Ізраїль. У відповідь Ізраїль почав завдавати масованих ударів по Сектору Гази.

24 листопада розпочалося кількаденне перемирʼя для звільнення заручників і полонених. Завдяки тижневому перемир’ю, укладеному за посередництва Катару, США і Єгипту, Ізраїль і «Хамас» обмінялися десятками заручників і ув’язнених. Але вранці 1 грудня армія оборони Ізраїлю (IDF) заявила, що «Хамас» порушив умови гуманітарної паузи, тому IDF відновила бойові дії проти «Хамасу» у Газі».

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